VERCELLI. Rapina armata in outlet dolci, arrestato 44enne a Vercelli

Rapina all’outlet Odstore di dolci alla periferia di Vercelli. Un uomo, a volto coperto e armato di pistola, ha costretto la cassiera a consegnargli il denaro in cassa, circa 200 euro. Poi è scappato, non prima di puntare l’arma contro una delle cassiere presenti all’uscita del negozio. Ma le indagini della Squadra Mobile si sono concluse con l’arresto del rapinatore: è un 44enne di Vercelli. La svolta è arrivata con l’identificazione, tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza, di alcuni particolari dell’uomo, che hanno permesso di riconoscere un tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Gli agenti hanno quindi perquisito l’abitazione del sospettato, trovando gli stessi abiti usati per il colpo. Ora il malvivente, finito in manette con l’accusa di rapina a mano armata, si trova in carcere.

