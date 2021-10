Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. La guardia di finanza di Vercelli ha sequestrato 376 mascherine e 5.678 altri articoli non sicuri tra accendini, giocattoli, prodotti per la cura della casa e della persona, bigiotteria, messi in vendita in due negozi del capoluogo e in un comune della provincia.

Il valore della merce si aggira sui 15.000 euro. I titolari delle attività sono stati segnalati alle autorità e saranno sanzionati. Il sequestro delle fiamme gialle è stato eseguito nel corso di un [...]