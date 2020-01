VERCELLI. Positivo all’alcoltest, 35 punti decurtati dalla patente

Trentacinque punti decurtati dalla patente e una multa da 994 euro. E’ il risultato del controllo della polizia stradale di Vercelli su un ragazzo di 21 anni di Valduggia, risultato positivo all’alcoltest. Il giovane è stato intercettato dagli agenti a Serravalle Sesia durante alcune manovre pericolose di sorpasso in prossimità di curve e incroci. Ritirata la patente. Sempre a Serravalle, la Polstrada ha denunciato un 44enne di Arona (Novara) per guida in stato di ebrezza: il tasso alcolemico è risultato di 1,90 grammi/litro. Per l’uomo, patente ritirata e sequestro dell’auto.

