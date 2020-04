VERCELLI. «Ora basta! Non siamo eroi: l’Asl Vc ci permetta di lavorare in sicurezza»

I rappresentanti sindacali unitari dei lavoratori dell’Asl di Vercelli hanno diffuso nei giorni scorsi una nota per riaffermare «Non siamo eroi: vogliamo solo lavorare in sicurezza per i pazienti e i colleghi. Basta con la “retorica degli eroi” solo a parole ma non nei fatti per la [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti