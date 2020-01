VERCELLI. Mattarella: leghista, ‘spegnete tv’ poi querela chi l’insulta

Una consigliera comunale leghista di Vercelli, Margherita Candeli, ha annunciato di aver sporto querela per una serie di insulti ricevuti dopo un post di Facebook in cui invitava a tenere i “televisori spenti” durante il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Il post della consigliera, scritto il 31 dicembre a pochi minuti dall’inizio della diretta del Capo dello Stato, aveva provocato diverse reazioni: da quella dai toni pacati dell’ex sindaca Maura Forte (Pd), a veri e propri insulti, a cui la consigliera di maggioranza, ed esponente della Lega, ha risposto. “Ho presentato presso la caserma dei carabinieri di Vercelli querela verso coloro che su Facebook ieri hanno utilizzato frasi poco consone nei miei confronti”, ha annunciato oggi la consigliera di maggioranza. A sostegno della consigliera è scesa in campo direttamente la Lega di Vercelli: “Ancora una volta – dicono – si è lasciato che il rispetto non abitasse il dibattito politico, finendo per inveire contro una donna che riporta semplicemente ciò in cui crede”. Forte, ora capogruppo del Pd in Consiglio comunale, aveva criticato il post con cui Candeli invitava tutti a spegnere il televisore durante il discorso di Mattarella: “quale messaggio educativo – aveva detto – diamo alle nuove generazioni?”.

