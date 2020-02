VERCELLI. Maltempo: pali abbattuti e tetti scoperchiati dal vento

Il vento forte ha imperversato oggi in tutto il Piemonte. Nel Vercellese numerose squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute su tutto il territorio. Molti interventi hanno riguardato pali elettrici o telefonici pericolanti, alberi abbattuti e la messa in sicurezza di tetti scoperchiati. Solo nel tardo pomeriggio, al cessare del vento, la situazione è rientrata nella normalità. Disagi anche nell’Alessandrino, soprattutto nel capoluogo di provincia e nel Casalese. A metà pomeriggio una ventina le richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di piante e tetti; pali telefonici nel sobborgo di San Michele. Vento forte anche sull’Appennino: le centraline di Arpa hanno registrato raffiche fino a quasi 84 chilometri orari a Capanne di Cosola, in Val Borbera e 67 a Bric Berton, nell’Acquese.

Commenti