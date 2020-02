“E’ ora di intervenire sull’emergenza lupo in Valsesia”. A lanciare l’allarme sulla presenza sempre più frequente dell’animale tra le valli della Provincia di Vercelli è Marco Defilippi, assessore all’Agricoltura dell’Unione Montana Valsesia, che riporta un’immagine shock circolata nei giorni scorsi sui social network: la fotografia mostra alcuni sciatori attoniti difronte alla carcassa di un animale scuoiato e spolpato fino all’osso.

Una situazione, sottolineano dall’Unione, davanti alla quale non si può più far finta di nulla: “Ormai siamo di fronte a un fenomeno che comporta un radicale cambiamento della concezione della vita in montagna – denuncia Defilippi -; Il rischio concreto è che la gente la abbandoni.

Per far posto al lupo? Ne vale la pena? E’ il caso di riflettere e di agire. Gli agricoltori sono preoccupati – prosegue – e gli animalisti si sono accaniti nella difesa del lupo. I fatti però parlano da soli: non c’è spazio per idealismi, è necessario rendersi conto che questo problema rischia di diventare molto serio e compromettere il futuro delle nostre, così come di altre valli”.

