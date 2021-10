Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Lo sgombero del campo nomadi sull’argine della Sesia, più multe per chi abbandona rifiuti sulle strade, l’individuazione di un dirigente della polizia locale “con caratteristiche idonee per risolvere criticità esistenti in città”, tra risse ed episodi di inciviltà. Gli ultimi casi, nel weekend.