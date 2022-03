VERCELLI. Superata la fase più intensa della quarta ondata di contagi, e in parallelo con la campagna vaccinale sul territorio, l’Asl vercellese ha deciso di apportare alcune modifiche di tipo organizzativo sia a Vercelli che a Borgosesia. Dopo avere chiuso a febbraio il centro vaccinale nel polo fieristico di Caresanablot, con l’inizio di marzo chiude anche l’hub allestito nell’ex monastero di Santa Chiara, in corso Libertà a Vercelli.

Al suo posto è stato attivato un nuovo ambulatorio dedicato ai vaccini nella Piastra di largo Giusti, al piano terreno: funzionerà il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 16,30. Tutti i pazienti già prenotati per la somministrazione nei locali del monastero di Santa Chiara saranno spostati nell’ambulatorio ospedaliero il sabato successivo all’appuntamento.

Lo stesso accade a Borgosesia, dove ha chiuso il centro vaccinale allestito al Teatro Pro Loco di via Sesone, mentre è stato aperto un ambulatorio dedicato al piano zero dell’ospedale Ss. Pietro e Paolo, aperto il sabato, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 16,30. Anche in questo caso i pazienti prenotati su via Sesone vengono spostati nell’ambulatorio ospedaliero il sabato successivo all’appuntamento. Infine il centro vaccinale di via Michelangelo a Santhià prosegue la propria attività ogni venerdì, con orario 9,30-12,30 e 13,30-16.30.

I cittadini con più di 12 anni possono ricevere la prima dose effettuando l’accesso diretto presso tutti i centri vaccinali. I minorenni devono però essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione.

I genitori/tutori/affidatari dei minori tra 5 e 11 anni possono effettuare la preadesione per la prima dose su ilpiemontetivaccina.it.

I maggiorenni possono prenotare un appuntamento anche nelle farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione o dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

E’ sempre prevista la vaccinazione in farmacia per la prima, seconda e terza dose anche per i minorenni della fascia 12-17 anni, previa compilazione di un modulo di consenso da parte dei genitori/tutori/affidatari, oltre che presso i medici e pediatri vaccinatori.

Chi rientra nelle professioni con obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, personale scolastico e universitario, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) può effettuare l’accesso diretto in tutti i centri vaccinali del Piemonte.

Chi ha raggiunto 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose se ha ricevuto J&J) può recarsi ad accesso diretto presso tutti i centri vaccinali del Piemonte per ricevere la terza dose o “booster”, anche se ha già un appuntamento e desidera anticiparlo. La Regione in ogni caso invia a tutti un sms di convocazione con una proposta di data. Chi non si presenta riceverà un nuovo sms di promemoria con convocazione un mese prima della scadenza del proprio green pass.

Gli studenti fuori sede possono ricevere la terza dose con accesso diretto presso tutti i centri vaccinali del Piemonte.

Prosegue l’accesso diretto per coloro che hanno il green pass in scadenza nelle 72 ore successive o scaduto presso tutti i centri vaccinali del Piemonte.

Sono arrivate in Piemonte circa 60 mila dosi di vaccino Novavax. Chi desidera riceverlo deve manifestare la preadesione su ilPiemontetivaccina.it.

Infine, è iniziata la somministrazione della dose booster alle persone immunodepresse che hanno già completato, con due dosi più una addizionale, il ciclo vaccinale primario.

