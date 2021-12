VERCELLI. L’Asl vercellese sta cercando di ampliare l’attività di somministrazione dei vaccini anti Covid, alla luce delle numerose richieste di terze dosi: al centro vaccinale di Vercelli Fiere (Caresanablot), infatti, le prenotazioni per dicembre sono esaurite e sono state aperte quelle per gennaio.

L’azienda ha quindi pubblicato un avviso rivolto a medici, biologi, farmacisti, specializzandi e personale in quiescenza, per formare nuovi team di vaccinatori da far lavorare negli hub vaccinali del territorio a 40 euro l’ora. «La nostra volontà – hanno dichiarato il direttore sanitario Fulvia Milano e il direttore amministrativo [...]



