VERCELLI. «L’Arcivescovo mons. Marco Arnolfo è intervenuto nei giorni scorsi sulla drammatica evoluzione della crisi in Ucraina rilanciando le accorate parole di Papa Francesco e invitando i fedeli vercellesi a pregare e digiunare per la pace. «Appellandomi alle coscienze di tutti, credenti e non credenti come ha detto il Santo Padre – afferma mons. Arnolfo in una nota -, mi unisco anch’io all’invito a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace, incoraggiando in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente [...]



