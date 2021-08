VERCELLI. Un incendio si è scatenato oggi pomeriggio alla Alcoplast, ex Polioli, all’interno di uno stabilimento chimico nell’area industriale di Vercelli.

Ad andare a fuoco, una torre di evaporazione che non era in attività in quanto in manutenzione; le fiamme hanno raggiunto diversi metri di altezza e sono state spente dopo poco grazie a sistemi di spegnimento interni, oltre alle squadre dei vigili del fuoco.