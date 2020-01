VERCELLI. Guidava l’apecar ubriaco, 5mila euro di multa

E’ stato multato e denunciato perché guidava un’ApeCar ubriaco e senza aver mai conseguito la patente di guida. L’autore di questa sequenza di infrazioni, scoperta dalla polizia stradale di Vercelli, è un quarantenne di Varallo. Il conducente è stato multato con una sanzione di oltre 5.100 euro e denunciato per guida in stato di ebrezza. Dai controlli dell’alcoltest risultava un tasso di 1,38 grammi/litro. Altre due persone, una di Livorno Ferraris e un’altra di Portula (Biella), sono state denunciate per guida sotto l’effetto di alcol.

