VERCELLI. Forse nemmeno mercoledì la riapertura delle scuole

VERCELLI. Il ritorno a scuola degli studenti piemontesi, che fino ad oggi era previsto per mercoledì 4 marzo, in alcune aree potrebbe slittare ulteriormente. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio. La decisione di riaprire le scuole verrà infatti presa solamente nella giornata di martedì 3. Cirio ha sottolineato che domani e dopodomani le scuole subiranno le previste operazioni di igienizzazione, ma la decisione sulla possibilità di riprendere le lezioni verrà presa nella giornata di martedì. La causa è l’aumento dei casi positivi in Piemonte (oggi anche nel Vercellese, nel Novarese e nel Verbano) e la vicinanza di alcune province – fra cui quella di Vercelli – con la zona rossa della Lombardia. «Sono infatti molti, tra insegnanti e alunni, quelli che provengono dalla regione confinante», ha dichiarato Cirio.

Intanto il rettore dell’Università del Piemonte Orientale (che ha sedi a Vercelli, Novara ed Alessandria) nel pomeriggio di oggi ha comunicato che le lezioni in aula sono sospese fino al 6 marzo; l’ateneo e i docenti si stanno organizzando per tenerle in streaming. Chiuse anche, fino a nuova comunicazione, le biblioteche e le aule studio.

