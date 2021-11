VERCELLI. Rendere più accessibili alle fasce deboli le prestazioni sociali previste dall’Inps è l’obiettivo del protocollo siglato questa mattina tra il Comune di Vercelli, la Caritas Eusebiana e l’Istituto nazionale di previdenza.

Il progetto ‘Inps per tutti’ prevede la formazione degli operatori dei Servizi Sociali e del Terzo Settore sulle misure di sostegno fornite dall’istituto, e la consegna di un questionario ai destinatari dei bonus per accertare bisogni, condizioni e requisiti per l’ottenimento delle prestazioni.

I bonus disponibili variano dal Reddito di Cittadinanza all’assegno familiare dei Comuni, oppure l’assegno di maternità, Bonus Bebè, premio alla nascita, [...]