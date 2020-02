VERCELLI. Finge di comprare farmaci per rubare creme, denunciata

Entra in farmacia e, fingendo di voler acquistare medicinali per l’influenza, ruba creme di bellezza per 150 euro. Una pensionata di Borgosesia (Vercelli) è stata fermata e denunciata dai carabinieri per furto aggravato. Ad accorgersi della mancanza sugli scaffali delle creme per il corpo sono stati gli stessi farmacisti mentre servivano altri clienti.

