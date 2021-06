VERCELLI. Un incendio si è sviluppato questa sera nella sacrestia della basilica di Sant’Andrea, a Vercelli. Evacuate in via precauzionale dodici consorelle della Fraternità della Transfigurazione, in quel momento riunite a cena al primo piano dei locali attigui alla chiesa; è stata una di loro a lanciare l’allarme ai vigili del fuoco dopo aver sentito il fumo provenire dal piano inferiore. Non si registrano feriti.

Ancora incerti i danni agli oggetti sacri e ai paramenti; al vaglio di carabinieri e polizia la causa delle fiamme. Non si esclude l’ipotesi di una candela accesa. Le consorelle sono state evacuate dai vigili anche grazie all’ausilio di un cestello. Sul posto anche il sindaco, Andrea Corsaro, e l’arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.