VERCELLI. Fermato con la droga sul Frecciarossa Torino-Lecce

Fermato con la droga sul Frecciarossa Torino-Lecce. Un uomo di 29 anni residente nel Foggiano è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Vercelli per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il malvivente è stato fermato a bordo del Frecciarossa Torino-Lecce; nascosti tra gli indumenti c’erano 12 pasticche di ecstasy, 33 confezioni in carta contenenti chetamina, marijuana e sostanze da taglio in modeste quantità. Inoltre il 29enne nascondeva un coltellino e una chiave tripla in dotazione al personale delle Ferrovie dello Stato.

