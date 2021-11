VERCELLI. La procura di Milano ha chiesto di condannare a 3 anni di carcere il magistrato Andrea Padalino, ex pubblico ministero a Torino e ora giudice a Vercelli. Il magistrato è stato chiamato in causa insieme ad altre persone nell’ambito di un’inchiesta su presunti favori in procura a Torino. Il procedimento si sta celebrando con il rito abbreviato.

