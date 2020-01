VERCELLI. Eternit bis: Legambiente parte civile a processo Vercelli

“Non potevamo non essere presenti a questo procedimento: centinaia di persone sono morte di amianto, e tante continuano a morire ancora oggi”. Parla così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente Nazionale, a proposito del processo Eternit bis iniziato ieri mattina al tribunale di Vercelli che riguarda 392 casi di decessi o malattia legate alla lavorazione dell’eternit a Casale Monferrato. L’associazione ambientalista, insieme con i parenti delle vittime e altre associazioni, si è costituita parte civile sia come Legambiente Piemonte che come Legambiente nazionale; questo nonostante le obiezioni della difesa completamente rigettate dal giudice, il quale ha ammesso tutte le parti civili. ” A Casale – prosegue Ciafani – si contano oltre 2.500 vittime per malattie correlate all’esposizione da amianto, la maggioranza delle quali non aveva mai lavorato all’Eternit. Si contano almeno cinquanta casi all’anno di mesotelioma”. Aggiunge Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte: “Nell’area Casalese, così come in altre del Piemonte e d’Italia, abbiamo assistito ad un caso tragico di inquinamento ambientale con effetti disastrosi sulla salute umana. Ci sono state almeno 392 vittime, un numero puramente indicativo e in continua crescita”.

