VERCELLI. Con il mese di febbraio l’attività dei centri vaccinali dell’Asl di Vercelli è entrata in regime ordinario. Nel mese di gennaio venivano garantite duemila vaccinazioni giornaliere, necessarie per sopperire alla riduzione del periodo di validità dei super green pass dopo la seconda dose e per assicurare l’obbligo vaccinale alle varie categorie man mano individuate dalla normativa nazionale.

Attualmente vengono inoculate circa 500 dosi al giorno; di conseguenza anche l’attività è stata rimodulata, e i centri vaccinali sono attivi nei seguenti orari:

Vercelli