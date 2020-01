VERCELLI. Dispersi nel buio in montagna, salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Varallo (Vercelli) hanno soccorso due escursionisti che ieri sera si sono persi tra le montagne di Borgosesia, in località Ara. Sorpresi dal buio, i due non riuscivano più a trovare una via sicura per il ritorno. I vigili del fuoco, coadiuvati dalle sale operative di Vercelli e Novara, hanno individuato le due persone tramite tecniche avanzate di topografia applicata al soccorso, portandole in salvo. Sul posto anche la squadra del distaccamento di Borgomanero, i carabinieri di Grignasco e i guardia parco del Monte Fenera.

