VERCELLI. A partire da domani sarà attivo un nuovo hub per i tamponi rapidi antigienici, sulla scorta di quanto già avvenuto per la campagna vaccinale.

I locali individuati dall’amministrazione comunale si trovano in via Galileo Ferraris, e saranno a disposizione soprattutto per quei lavoratori che, a partire da venerdì, dovranno effettuare uno screening ogni 48 ore per l’ottenimento del green pass.

La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione [...]