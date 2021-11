VERCELLI. Da Claudio Bisio a Giulio Scarpati, dalla prosa alla musica, passando per danza e comicità. ll Comune di Vercelli ha presentato oggi la nuova stagione di prosa al Teatro Civico di Vercelli, che si compone di una ventina di appuntamenti organizzati insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo, Il Contato del Canavese e Reverse Agency.

Il cartellone prende il via il 4 dicembre con Aspettando Beatrice, con Giovanni Mongiano di TeatroLieve, sui 700 anni dalla morte di Dante. Si prosegue il 18 dicembre con A Christmas Carol Musical, fuori abbonamento, per poi proseguire in abbonamento, l’11 gennaio, con Un tram che si chiama desiderio’ con Mariagela D’Abbraccio e Daniele Pecci.

Il 18 gennaio è il turno di Lisistrata, di Aristofane, con Amanda Sandrelli. Tra gli spettacoli di punta, La mia vita raccontata male, con Claudio Bisio, e il 17 dello stesso mese con Giuseppe Giacobazzi – Noi mille volti e una bugia. “La programmazione è variegata, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo e offrire alla città spettacoli di grande richiamo – ha spiegato il sindaco Andrea Corsaro – . Speriamo di riuscire a mantenere la capienza del teatro al 100%”.

