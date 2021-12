VERCELLI. Vercelli si adegua ad altre città piemontesi sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto durante il periodo natalizio. Il sindaco Andrea Corsaro ha firmato oggi l’ordinanza, che vale a partire da domani, 8 dicembre, fino al 15 gennaio, 24 ore su 24.

L’obbligo di indossare la protezione su naso e bocca all’esterno non vale però in tutta la città: solo all’interno del centro storico, nelle aree in cui si svolgono mercati, e nelle zone dove c’è una grande affluenza di persone, come stadi, attrazioni natalizie, fermate dei mezzi pubblici.

In caso di inosservanza [...]