VERCELLI. Coronavirus: le nuove misure dell’Asl

L’Asl di Vercelli ha posto in essere una serie di provvedimenti per rispettare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Da lunedì 9 Marzo in tutte le strutture ambulatoriali pubbliche dell’ASL VC verranno erogate solo le visite/prestazioni in classe U e B urgenti e brevi e le prestazioni che si configurano come conclusione di un iter terapeutico (rimozione punti e gessi).

Per accedere a queste prestazioni i pazienti dovranno essere sottoposti a un pre-triage in ciascuna sede.

Sono sospese le prestazioni ad accesso diretto. Le prestazione con priorità D differibile e P programmabile potranno essere erogate dalla strutture private accreditate nel rispetto delle norme vigenti.

Per prevenire eventuali contagi gli accessi alle strutture sanitarie saranno contingentati al fine di evitare che in uno stesso luogo possano affollarsi più persone. Ciò avverrà anche per il centro prelievi.

Viene mantenuto l’accesso per l’ambulatorio di Chirurgia; anche in questo caso l’ingresso dei pazienti sarà contingentato con entrata in Piastra a partire dalle 10, con l’effettuazione del pretriage e poi l’invio alla sala di attesa.

Viene data continuità all’attività vaccinale con le sedute già in calendario; potrà accedere un solo accompagnatore.

Tutte le attività ambulatoriali della Medicina Legale relative alle Commissioni Invalidi e Patenti Speciali, patenti “normali”, prenotazione per le future Commissioni Patenti Speciali saranno svolte nella sede di Via Cavalcanti (ex-istituto zooprofilattico situato di fronte alla Piastra ambulatoriale).

Sono stati previsti dei percorsi dedicati nell’accesso ai servizi proprio per rispettare tutte le indicazioni previste. Nell’interesse di tutti chiediamo cortesemente ai cittadini la massima collaborazione per rispettare tutte le misure previste.

DETTAGLIO DEI SINGOLI PERCORSI PREVISTI

Piastra Ambulatoriale – Vercelli

Accesso dei pazienti alla Piastra dalle porte laterali (con apertura esclusivamente dall’interno) a partire dalle ore 8:

PERCORSO PRELIEVI Dalla porta sita dal lato prelievi accederanno i pazienti che dovranno eseguire il prelievo. L’accesso di tali pazienti avverrà a gruppi di 20 (venti) a partire dalle ore 08.00 e l’afflusso verrà gestito dal vigilantes esterno. Tra i pazienti in attesa alle ore 08.00, quelli muniti di priorità TAO devono accedere prima di tutti gli altri. L’erogazione dei numeri avverrà comunque fino alle ore 09.15. I pazienti prenderanno il numero dal totem e accederanno all’accettazione amministrativa proseguendo nel percorso come già in uso. Al termine del percorso i pazienti usciranno dalla porta con maniglione antipanico sita lato ambulatori accompagnati dal personale dell’INFO POINT.

T.A.O. Terapie Anticoagulanti Orali: I pazienti che dovranno accedere per l’esecuzione del prelievo TAO, verranno fatti entrare a partire dalle ore 10.00 a gruppi di 10 persone.

PERCORSO VISITE AMBULATORIALI E ALTRI ACCESSI Dalla porta sita dal lato ambulatori accederanno i pazienti che dovranno effettuare visite ambulatoriali in classe*U *e*B *già prenotate e accederanno all’area Pre Triage; al termine del Pre Triage, se negativo, accederanno all’ambulatorio.

CONSEGNA REFERTI LABORATORIO Rimane invariato l’orario di consegna; l’accesso degli utenti avverrà a partire dalle ore 11.30 a gruppi di 10 persone con accesso dalla porta del percorso prelievi. Gli utenti accederanno al totem e ritirato il referto verranno fatti uscire dalla porta sita lato ambulatori.

