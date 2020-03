SANTHIA’. Coronavirus: giocano a calcio al parco, denunciati

Vercelli, denunciati perché giocavano al parco. Sei persone sono state sorprese dai carabinieri mentre giocavano a calcio in un parco di Santhià (Vercelli), contravvenendo quindi alle disposizioni del Governo in merito al contenimento dell’epidemia da coronavirus. I sei, che sono stati denunciati, si aggiungono alle otto persone trovare nei giorni scorsi in un circolo di corso Fiume, a Vercelli, mentre cenavano, con il locale chiuso, non curanti del divieto di assembramenti. Fin dalle prime ore del mattino sono in corso maggiori controlli su attività commerciali e bar del territorio.

Commenti