VERCELLI. Coronavirus, controlli in 60 violano divieti

Controlli nel vercellese: una sessantina le violazioni.

Diverse centinaia di persone sono state controllate in questi giorni dai carabinieri su tutto il territorio della provincia di Vercelli.

Di queste una sessantina, fermate fuori dal proprio comune di residenza, non erano in possesso di una giustificazione valida per lo spostamento in auto o con altri mezzi.

Dal Comando provinciale di Vercelli fanno sapere che soprattutto nel fine settimane tante persone hanno approfittato della seconda casa in montagna per lasciare le residenze e andare in Valsesia, provenendo da fuori provincia e regione.

Controllati anche numerosi assembramenti di individui, che non hanno rispettato la distanza minima di un metro gli uni dagli altri. Nei prossimi giorni continueranno 24 ore su 24 i controlli, sia sulle strade che nelle attività commerciali.

L’invito continua ad essere quello di rimanere in casa e di non spostarsi, se non per motivi di lavoro, salute o estremamente indifferibili.

