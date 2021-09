Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. E’ partita con la raccolta delle uve da Erbaluce la vendemmia anche nelle province di Vercelli e Biella. La vendemmia proseguirà con Barbera e con i vitigni precoci come la Croatina e la Vespolina, e successivamente sarà il tempo dei nebbioli.

Pur essendo una vendemmia caratterizzata dai danni provocati dalle gelate di aprile e dalle grandinate estive, la qualità dell’uva, comunicano dalla Coldiretti, è da considerarsi ottima. Inoltre il mercato sta dando buoni segnali di ripresa post Covid con le riaperture delle attività ristorative.

Miglioramenti significativi sono arrivati anche dall’export: se l’anno scorso l’inasprimento delle problematiche commerciali aveva ostacolato l’esportazione dei prodotti, nei primi sei mesi del 2021, come sottolinea Coldiretti, ha fatto segnare il +16% rispetto allo scorso anno per il vino piemontese, particolarmente richiesto in Cina, Giappone, Usa e Regno Unito.

“Oltre alla grande importanza dell’export – spiegano il presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – questo è un momento propizio anche per l’enoturismo nei territori, caratterizzato dalla sostenibilità ambientale, le politiche di marketing ed il rapporto diretto con i consumatori”.

