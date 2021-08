Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Avvicendamento, dopo meno di due anni, in via San Cristoforo. Il prefetto Francesco Garsia lascia l’ufficio territoriale del Governo di Vercelli per assumere il medesimo incarico nella vicina Novara. Cuneese, 58 anni, Garsia era arrivato a Vercelli da Milano nel novembre del 2019, poco prima che l’emergenza pandemia sconvolgesse la vita di cittadini e istituzioni.

Contestualmente alla nomina di Garsia a prefetto di Novara il consiglio dei ministri, su proposta [...]