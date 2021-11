VERCELLI. E’ stato risolto dalla polizia municipale il caso della bara scaricata domenica mattina nei pressi dei cassonetti per la raccolta del vetro e della plastica, in una via della periferia di Vercelli. Si trattava di un articolo acquistato da un gruppo di amici per l’allestimento di una festa di Halloween.

Una volta terminati i festeggiamenti, i proprietari hanno ‘smaltito’ la cassa da morto abbandonandola in piena notte all’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. La scoperta dei vigili urbani arriva due giorni dopo l’abbandono, e dopo indagini svolte anche grazie all’ausilio delle diverse [...]