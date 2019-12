VERCELLI. Amazon dona 45 mila euro al Regina Margherita

Il centro di distribuzione Amazon di Vercelli dona 45.000 euro ai bambini affetti da tumore pazienti dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La donazione rientra nell’iniziativa ‘Amazon Goes Gold’, il cui obiettivo è di richiamare l’attenzione sul lavoro svolto da associazioni per migliorare il tasso di sopravvivenza dei piccoli malati e trovare cure efficaci sui tumori infantili. Migliaia di dipendenti Amazon di tutto il mondo sono andati a lavorare in pigiama per mostrare vicinanza ai bambini che lottano contro il cancro; il centro di Vercelli è stato quello con il più alto grado di coinvolgimento, e come premio i dipendenti di MXP3 hanno potuto scegliere a quale ospedale pediatrico devolvere i 45.000 euro stanziati dall’azienda. “Grazie al contributo di Amazon – spiega Franca Fagioli, direttrice del dipartimento di Pediatria del Regina Margherita – sarà bandita una borsa di studio da 24.000 euro all’anno. Il borsista lavorerà nell’identificazione di nuove terapie, con particolare focus sui pazienti affetti da osteosarcoma”.

