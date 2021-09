Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Una diciottenne vercellese è stata denunciata perché non ha rispettato la quarantena mentre i quattro amici che viaggiavano con lei in auto, sono stati multati per aver disatteso le precauzioni contro la diffusione del virus.

La diciottenne era risultata positiva al Covid e aveva il divieto di uscire di casa. E’ stata però fermata dai carabinieri di Cossato (Biella) nel corso di un controllo di routine durante il quale [...]