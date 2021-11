VERCELLI. La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli investirà 1 milione di euro per creare nel capoluogo un Centro diurno per l’autismo, in cui svolgere percorsi riabilitativi e fornire assistenza di tipo terapeutico ai minori affetti da questo disturbo.

L’annuncio è stato dato oggi dal presidente Aldo Casalini in occasione dei trent’anni dell’istituzione di via Monte di Pietà. Il centro si comporrà di 400 metri quadrati di superficie coperta e 1.500 di area verde su cui verranno installati giochi e percorsi sensoriali.