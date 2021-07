Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La Regione Piemonte ha stanziato nei giorni scorsi mezzo milione di euro per finanziare i primi 25 progetti relativi all’istituzione di altrettanti “Distretti del commercio”, con un contributo di 20 mila euro ciascuno. I restanti 5 mila euro per ogni progetto dovranno essere stanziati dai Comuni: “le amministrazioni comunali dovranno impegnarsi a garantire la compartecipazione finanziaria per la parte non coperta dal finanziamento regionale”.