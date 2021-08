Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLESE. “La provincia italiana e le piccole città sfornano campioni: da qui bisogna partire in vista del prossimo appuntamento olimpico, Parigi 2024“.

A dirlo è Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia (Vercelli) e deputato della Lega, sulla scia del grande successo degli atleti italiani alle olimpiadi di Tokyo.

I singoli territori, anche quelli più piccoli, “sono il grande vivaio dello sport italiano – sostiene il parlamentare -; hanno mosso i loro primi passi sul tartan di impianti di provincia Jacobs, la vercellese Federica Isola con la scherma, Federica Pellegrini e il saltatore in alto Stefano Sottile, originario di Borgosesia, fermato a Tokyo solo da un problema muscolare. Nella mia città abbiamo curato i nostri impianti di atletica e prestiamo molta attenzione al mondo dello sport: sono convinto che, con l’aiuto del Coni, noi sindaci italiani potremmo aumentare gli investimenti nelle strutture sportive e diventare alleati dello sport, per rappresentare l’Italia in modo superlativo”.

Tiramani invita ufficialmente la nazionale italiana di atletica a visitare la città per vedere gli investimenti fatti sugli impianti. “Coni, ascoltaci, incontraci, sostienici – conclude – ed insieme investiamo nello sport per andare alla conquista di Parigi”.

Commenti