Aumenta il numero di farmacie vercellesi in cui è possibile fare un tampone rapido per ottenere il green pass base. Anche nel capoluogo l’adesione è cresciuta, dato che all’avvio del protocollo d’intesa tra unità di crisi, Regione e Asl non c’erano farmacie aderenti. Ora invece sono 8, in città, a fornire il servizio, e si aggiungono alle strutture Asl per controllo e tracciamento del contagio. Come previsto dal protocollo, i tamponi vengono erogati al costo di 15 euro per i maggiorenni e 8 euro per i minori dai 12 anni in su. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.