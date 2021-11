E’ stato riaperto oggi pomeriggio il ponte sul fiume Po che collega Trino (Vercelli) con Camino e il resto della provincia di Alessandria. Il traffico era stato bloccato a inizio novembre – su decisione della Provincia – per permettere la conclusione del cantiere di riqualificazione del viadotto.

La chiusura è durata circa due settimane, garantendo la viabilità alternativa verso l’Alessandrino tramite la strada provinciale 455 di Pontestura e la provinciale 31bis verso Casale Monferrato.

Le opere, iniziate lo scorso autunno, hanno previsto il totale ripristino del manufatto tramite l’impiego di un cantiere sospeso che non interferisse con l’alveo del fiume, e un investimento di circa 3 milioni di euro.

“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – dice il presidente della Provincia, Eraldo Botta – e di aver portato a termine un’altra opera fondamentale per il nostro territorio. Ringrazio tutti per la professionalità garantita e il vice presidente per aver seguito con costanza i lavori”.

Commenti