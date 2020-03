VERCELLESE. Nelle ultime 48 ore triplicati i casi di Coronavirus

In provincia di Vercelli, “osservata speciale” perché confinante con la Lombardia, nelle ultime ore il numero dei contagiati dal Coronavirus è cresciuto ulteriormente.

Se fino a venerdì sera i positivi al tampone erano 29, in meno di 48 ore il loro numero è triplicato: al mezzogiorno di oggi risultavano essere 84, e si segnalano altri casi nelle prime ore del pomeriggio.

All’ospedale Sant’Andrea, al secondo piano della palazzina “malattie infettive”, dopo l’integrazione iniziale di 8 posti letto ne sono stati predisposti altri 21 per pazienti Covid-19, collocati in area chirurgica.

Sono dedicati a pazienti positivi al Coronavirus anche 20 posti letto in pneumologia, e altri 15 saranno attivati nelle prossime ore. Rinforzata anche la terapia intensiva, con l’aggiunta di ulteriori due postazioni: si è passati da 8 a 10 letti, sperando che siano sufficienti.

Sempre da venerdì sera, inoltre, l’Asl ha disposto il divieto di visite ai degenti ricoverati in tutti i reparti dell’ospedale Sant’Andrea.

