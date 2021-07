Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Non è contaminazione da escherichia coli la causa di alcuni malesseri accusati da una quarantina di persone a Scopa, località della Valsesia (Vercelli). Ad escluderlo è l’Asl di Vercelli, a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Farina si è

rivolta per effettuare alcune analisi: scopo dell’indagine, risolvere un giallo che ha coinvolto in gran parte I residenti del piccolo comune montano, ma anche alcuni villeggianti, i quali nei giorni scorsi hanno accusato febbre e [...]