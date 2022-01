VERCELLESE. Le lunghe code del giorno di San Silvestro al pit-stop per tamponi rapidi in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea sono l’immagine simbolo del 2021 che è finito con un’impennata di contagi, in tutta Italia (e il Vercellese non fa eccezione), tanto che il Piemonte da ieri è tornato “zona gialla”.

Siccome a molti bi-vaccinati sta per scadere il green pass, l’obiettivo dell’Asl di Vercelli per gennaio è quello di superare le 1900 dosi al giorno. Per farlo, tutti gli hub presto saranno a disposizione sette giorni su sette, dalle 9 alle 17. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.