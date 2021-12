VERCELLESE. L’Asl ha rimodulato i posti letto Covid in previsione della recrudescenza della pandemia. All’ospedale Sant’Andrea i posti passano da 28 a 32, così suddivisi: 4 in rianimazione, 12 nelle Malattie infettive e 16 in Medicina.

In quest’ultimo reparto i posti letto sono stati aumentati da 12 a 16, e un intero piano è diventato area Covid. In caso di ulteriore necessità i posti in rianimazione possono essere integrati, in tempo reale, di ulteriori due letti. All’ospedale di Borgosesia sono invece stati attivati 10 posti letto a bassa intensità. Si sta [...]



