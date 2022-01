Dal 1° gennaio 2022 il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani in alcuni comuni del basso Vercellese è stato affidato ad Asm Vercelli (ex Atena). In concomitanza con l’avvio del servizio sono state introdotte, rispetto a quanto avveniva nel 2021, alcune modifiche nelle giornate e negli orari della raccolta.

I Comuni stanno provvedendo a stampare e diffondere tra la popolazione i calendari con i giorni di raccolta dei diversi tipi di materiali. Ecco, comunque, le principali variazioni:

• Comune di Saluggia: vengono mantenuti i giorni di raccolta (venerdì per vetro e [...]