VERCELLESE. Emergenza alimentare: fondi dal Ministero ai Comuni e distribuzione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Ha preso il via nei giorni scorsi l’assegnazione dei buoni spesa destinati ai cittadini in difficoltà. La ripartizione dei fondi per l’emergenza alimentare è stata messa a punto dal Ministero dell’Interno che ha tenuto conto del numero di abitanti e del reddito medio dei cittadini delle diverse [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti