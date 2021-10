VERCELLESE. La prosecuzione della campagna vaccinale (ormai somministrata la doppia dose all’85% dei residenti over 12, si procede con la terza agli ultraottantenni) non frena i contagi da Sars-Cov2 in provincia di Vercelli: venerdì gli “attualmente positivi” erano 142, con un aumento del 40% rispetto a fine settembre, e un triplicamento rispetto a fine giugno.

E sebbene la maggior parte dei tamponi sia stata fatta a non vaccinati (che ne necessitano, ogni 48 ore, per poter andare a lavorare), molti di questi nuovi “positivi” sono vaccinati e in possesso di green pass, che [...]