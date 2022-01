VERCELLESE. La campagna vaccinale prosegue senza sosta, i possessori di super green pass sono sempre di più (ormai circa il 90% degli over 12) ma nel Vercellese la situazione epidemiologica non migliora affatto: a dicembre gli “attualmente positivi” al virus Sars-Cov2 sono passati da trecento a duemila, con un’impennata negli ultimi giorni del mese. E i dati dell’inizio del nuovo anno non fanno presagire un’inversione di tendenza.

Domenica 2 gennaio gli “attualmente positivi” posti in isolamento in provincia di Vercelli erano 2155: decuplicati rispetto a metà novembre. Due terzi di questi [...]



