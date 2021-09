Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLESE. L’estate 2021, con l’estensione della campagna vaccinale (nel Vercellese ha ricevuto due dosi oltre il 75% della popolazione con più di 12 anni, e un altro 5% ha ricevuto la prima), non ha portato una riduzione dei contagi da virus Sars-Cov2. A fine giugno i “positivi” erano una quarantina, ora sono 160 e fra loro ci sono anche persone vaccinate. In ospedale (dati del 6 settembre) ce ne sono 8, di cui [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)