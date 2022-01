Nel Vercellese gli “attualmente positivi” al virus Sars-Cov2 non sono mai stati così tanti: oltre seimila. Nel 2021, nel periodo peggiore, si era comunque sempre rimasti sotto quota duemila. Come nel resto del Piemonte si torna quindi in “zona arancione”.

I contagi intanto continuano ad aumentare, i nuovi casi sono centinaia ogni giorno. In provincia di Vercelli è ormai stato vaccinato con due dosi il 90% delle persone con più di 12 anni, e si procede con l’inoculazione delle terze dosi e la vaccinazione dei bambini da 5 a 12 anni. Ciononostante i [...]