VERCELLI. La campagna vaccinale ha ormai coperto l’80% della platea over 12 individuata dal Governo, ma il virus Sars-Cov2, perlomeno nel Vercellese, continua a “mordere”: da sette mesi nella nostra provincia i “positivi” sono costantemente in numero superiore a quelli registrati nell’analogo periodo del 2020 (quando il vaccino ancora non era arrivato), e nel mese di settembre sono stati 203: molti di più del settembre di un anno fa (120).