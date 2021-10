VERCELLESE. Una coppia di escursionisti è bloccata a 2.500 metri di quota nella zona della Cima Lampone, sulle montagne della Valsesia in provincia di Vercelli. Le condizioni meteo non permettono ai soccorritori di raggiungerli via cielo, ma un elicottero della guardia di finanza ha trasportato in quota una squadra mista, che dopo un’ora di cammino ha stabilito un contatto vocale con i dispersi.

I soccorritori hanno raggiunto l’Alpe Lampone, circa 300 metri di dislivello più in basso dei dispersi. Sul posto sta salendo una seconda squadra elitrasportata, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, a supporto. Nel [...]